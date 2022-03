Invasion russe en Ukraine : la bataille stratégique pour Marioupol

L'attaque urbaine est lancée sur Marioupol, ville portuaire hautement stratégique située sur la mer d'Azov. Des tirs ininterrompus ont été entendus. Les séparatistes au nord et les forces russes au sud ciblent les postes de commandement des soldats ukrainiens et leurs antennes de communication. l'aéroport a été bombardé plusieurs fois vendredi matin. Dans un champ, à quelques kilomètres, des canons sont tournés vers la ville. Tout à côté, des lance-roquettes multiples Grad se mettent en action. Les frappes continuent, pourtant des milliers de soldats ukrainiens sont toujours retranchés dans Marioupol. Ils résistent et ne veulent pas se rendre. Dans un poste à proximité des fronts, des séparatistes se tiennent prêts pour l'assaut urbain. À Marioupol, il y a beaucoup d'immeubles et d'habitations et les soldats ukrainiens ont placé leurs blindés au cœur de ces zones, à côté des écoles et les parcs. Ça complique beaucoup nos opérations militaires", évoque un séparatiste pro-russe. En attendant, des centaines de miliciens pro-russes, des civils mobilisés convergent vers Marioupol. Ils savent que la ville sera dure à prendre. La pression s'intensifie d'heure en heure sur Marioupol. Des combats de rue ont déjà eu lieu dans les faubourgs de la ville. La population est prise au piège. Un corridor humanitaire a été mis en place, mais très peu d'habitants peuvent sortir de cette ville assiégée. TF1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot