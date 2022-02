Invasion russe en Ukraine : la stratégie de l'OTAN face à Poutine

Dans la vidéo en tête de cet article, on voit l'image des troupes américaines photographiées ce vendredi peu après leur arrivée en Lettonie, aux portes de la Russie. 24 heures après l'invasion de l'Ukraine, l'OTAN renforce son dispositif de défense. Pourtant, il est hors de question d'intervenir militairement en Ukraine. Dans son article 5, le traité de l'Atlantique Nord prévoit que "les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles (...) sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties". En somme, c'est le principe d'un pour tous et tous pour un entre les membres de l'Alliance. Or, l'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN. À ses frontières dans les pays membres, les alliés ont annoncé des renforts. La France en Estonie et en Roumanie. Les Américains seront entre autres plus nombreux en Allemagne. Sur le front est, on voit la présence des militaires allemands, britanniques, italiens notamment. Selon Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, l'objectif de l'OTAN est de dissuader Vladimir Poutine de lancer une attaque contre l'Europe, donc, assurer avant tout la sécurité des Européens. Pour se protéger de la Russie, l'OTAN dispose aussi d'une force de réaction rapide avec 8 000 combattants, des unités aériennes maritimes mobilisables en deux à trois jours seulement. Elle est sous commandement français depuis le mois de janvier. Si cette force n'a pas vocation à entrer en Ukraine, les membres de l'OTAN peuvent apporter un soutien indirect. Pourtant, par le passé, elle est parfois intervenue dans des pays non-membres comme en ex-Yougoslavie en 1995. TF1 | Reportage E. Lefebvre, L. Merlier