Invasion russe : l’émotion du départ pour les Français d’Ukraine

Quitter Kiev coûte que coûte, c'est le mot d'ordre de Manuella et Loïc qui y sont bloqués depuis deux semaines. Leur bébé est né jeudi d'une GPA (gestation pour autrui). Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Un convoi de l'ambassade de France les attend à l'autre bout de la ville. Mais ils n'ont qu'un véhicule alors que deux autres familles l'accompagnent. Alors, la tension monte. Au loin, les sirènes d'alerte aux bombardements résonnent. Notre traducteur doit même arrêter une voiture qui passe pour permettre à tout le monde de partir. Manuella, elle, monte à bord avec lui. Le voyage ne fait que commencer. Il faut traverser une ville assiégée sous la menace des bombardements et passer ce checkpoint impressionnant. Un stress intense. Au point de rendez-vous, les premiers adieux sont très difficiles. Deux minibus jaunes ont été affrétés par l'ambassade de France. Mais soudain, un autre groupe se présente, des Français et des employés ukrainiens de la France, invités aussi à partir. Il n'y a donc pas assez de place. Et le ton monte entre les voyageurs. Il faut faire des choix déchirants. La priorité est donnée aux ressortissants français et aux mineurs. 25 personnes sont autorisées à partir dont trois Ukrainiens en larmes. Leur parent reste sur place. Une famille de plus séparée par la guerre. TF1 | Reportage B. Christal, C. Souari, R. Roiné