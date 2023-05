Inventions : vous ne roulerez plus comme avant

Plein phare sur les moyens de transports, à prix cassés. "Nouveauté" : c’est le thème de l’année 202,3 à la foire de Paris,. Laurent Durrieu, fondateur de « Teebike », par exemple, vous propose de moderniser votre vieux vélo. Il a enlevé la roue avant, pour en mettre une autre, pleine de technologie. "C'est à l’intérieur de la roue que se trouve le moteur, la batterie et l’électronique. Ainsi, le vélo se transformera en vélo électrique. La roue coûte moins de 700 euros", explique-t-il. C’est moins cher qu’un vélo électrique d'entrée de gamme et ça se recharge comme un téléphone portable. L’avantage du vélo électrique, l’assistance peut aider à tirer une remorque, ou pourquoi pas une caravane, comme celle créée par Christophe La Cancellara, fondateur de «Tinyvroum». Elle est munie d'un système solaire, qui permet d’avoir de l’éclairage, de recharger son téléphone. Elle possède aussi une douche solaire et un duvet chauffant. Cela permet de l’utiliser même quand il fait froid. En revanche, la trottinette est aussi un engin utile. Avec plusieurs amis, Charlotte Alaux, cofondatrice d’OMNI, a développé un projet de trottinette adapté. Une seule pièce à fixer sur son fauteuil. Cela coûte 1 000 euros, mais cela pourrait peut-être changer des vies. TF1 | Reportage S. Millanvoye, G. Vuitton, A. Silberman