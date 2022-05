Investiture d'Emmanuel Macron : le top départ d'un nouveau mandat

Pas de défilé sur les Champs-Élysées ni de grande festivité comme il y a 5 ans. Mais une cérémonie qui garde sa solennité et son rituel quasi monarchique. Dans la prestigieuse salle des fêtes, 500 invités dont Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, chargé d'officialiser le résultat de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron se voit ensuite présenter le grand collier de la Légion d'honneur, une autre tradition. Il est maintenant investi d'un second mandat. Un nouveau départ et une nouvelle méthode, promet-il, et une priorité à la jeunesse. "Servir nos enfants et notre jeunesse vers lesquels mes pensées vont à l'instant, et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte", a déclaré le président. Neuf minutes de discours, puis le président s'en va saluer ses invités avec ce moment fort, étreinte avec la mère de Samuel Paty. Au premier rang également, deux anciens présidents de la République et des anciens premiers ministre. Le nom du prochain locataire de Matignon n'est pas encore connu, mais chaque image, chaque échange est scruté comme c'est le cas avec Marisol Touraine, ancienne ministre de François Hollande. Le monde du sport et de la culture est également représenté. Échange avec les acteurs Guillaume Gallienne et François Cluzet. Enfin, ils sont en général très discret, le frère du président Laurent et son père Jean-Michel. Dernier rite républicain, ces 21 coups de canon tirés depuis les Invalides. Une cérémonie d'investiture qui s'est terminée par une revue des troupes dans le jardin de l'Élysée. TF1 | Reportage A. Etcheverry