Investiture d'Emmanuel Macron samedi : dans les coulisses des préparatifs

Tenter d’apercevoir quelques détails derrière ces grilles, mission compliquée pour ces curieux du jour devant l’Élysée. Aux alentours, le quartier fait peau neuve et le va-et-vient des camions est incessant. Une cérémonie sobre se déroulera dans un lieu principal : la salle des fêtes du palais présidentiel, toute vêtue de grise après une rénovation en 2019. La proclamation des résultats officiels par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, suivie de la présentation du grand collier maître de la légion d’honneur avant un discours. Puis, le président se rendra dans les jardins où il passera en revue les troupes. Exceptionnellement, notre équipe a pu filmer les répétitions des forces aériennes stratégiques. Le sergent Ani et l’aviatrice Tiphanie seront présentes ce samedi. Un événement qu’elles n’auraient jamais imaginé vivre. 450 invités sont conviés dont les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais également, des maires, des sportifs, des soignants et des responsables d’associations. Comme Moussa Camara, président-fondateur de l’association “Les Déterminés” qui aide les jeunes dans un quartier populaire de Sergi. Il avait rencontré le président il y a quelques jours. Alors, rendez-vous samedi matin au palais de l’Élysée pour vivre un moment d’histoire ! T F1 | Reportage M. Chantrait, N. Ly, M. Merle