Investiture d'Emmanuel Macron : un nouveau cap pour un nouveau mandat

Quand un président se succède à lui-même, cela donne une cérémonie plus sobre, un peu plus simple qu’il y a cinq ans. Pas de public aux abords et dans la cour de l’Élysée, tout se passe dans la salle des fêtes. Près de 500 invités, deux présidents de la République, mais aussi des artistes et des sportifs. Une cérémonie très codifiée. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, proclame d’abord les résultats. Puis une autre tradition républicaine : Emmanuel se voit remettre le grand collier de la Légion d’honneur. Officiellement investi pour un second mandat de cinq ans, mais celui-ci sera, dit-il, "très différent". Neuf minutes de discours axées sur l’Europe, l’écologie et l’éducation. Le président réinvesti vient ensuite saluer ses invités. Son nouveau gouvernement n’est toujours pas connu, alors chaque image est scrutée. On y voit également son frère Laurent et son père Jean-Michel. Dernier rite républicain : 21 coups de canon tirés depuis les Invalides. Emmanuel Macron, le visage grave, dans le jardin de l’Élysée, reçoit enfin les honneurs militaires. Fin de la cérémonie, début de l’acte II. TF1 | Reportage A. Etcheverry