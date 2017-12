Irak : le Premier ministre annonce la "fin de la guerre" contre l'État islamique

En Irak, le Premier ministre Haider al-Abadi a déclaré la "fin de la guerre" contre l'État islamique. Une victoire qui intervient trois ans et demi après la chute de Mossoul. Malgré sa défaite, Daech posséderait encore des dépôts d'armes dans des zones reculées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 09 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.