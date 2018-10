Irak : Tara Farès tuée pour son mode de vie très libre ?

Un meurtre en pleine rue a provoqué l'indignation en Irak. Tara Farès, ancienne mannequin et blogueuse très connue, a été abattue par trois balles alors qu'elle était au volant de sa voiture. Pour l'instant, il n'y a pas de certitudes sur les raisons de ce meurtre. Cependant, ses fans pensent que la jeune femme de 22 ans a été tuée en raison de son mode de vie très libre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.