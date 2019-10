Irak : un bilan terrible lors des manifestations antigouvernementales

En Irak, des manifestations ont fait plus de cent morts et 4 000 blessés. Un mouvement de contestation où des habitants sont venus dénoncer le chômage et la corruption du gouvernement. Après cinq jours d'émeute, le pouvoir a annoncé des réformes dont un revenu minimum pour les familles les plus démunies. De son côté, le principal leadership du pays vient d'appeler ses partisans à se joindre au mouvement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.