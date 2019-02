Iran, 40 ans après la Révolution islamique : que reste-t-il du tchador ?

Le régime iranien s'apprête à célébrer le 11 février le 40e anniversaire de la Révolution islamique. Cette dernière avait provoqué en 1979 la chute du Shah et l'arrivée au pouvoir des Ayatollah. Quatre décennies plus tard, le pays applique toujours la charia. Mais les femmes ont aussi appris à résister et à contourner ces règles, notamment le port du voile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.