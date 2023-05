Iran : deux Français libérés

C'est à bord d'un avion, que Benjamin Brière et Bernard Phelan, viennent d'atterrir à l'aéroport du Bourget, après leur détention en Iran. Plus de trois ans, plus de 1 000 jours, que Blandine Brière attendait cet instant. La sœur de Benjamin Brière, ce touriste français en Iran, âgé de 37 ans, accusé d'espionnage, prisonnier depuis mai 2020, elle ne réalise toujours pas que son frère est libre. Ce vendredi 12 mai après-midi, dans le taxi qui l'amenait d'abord jusqu'au Quais d'Orsay, elle a eu un bref échange avec ses parents. Sur la photo la plus récente de Benjamin Brière, partagée par son avocat iranien, il est souriant, mais très affaibli par une grève de la faim, qu'il a mené ces 100 derniers jours. Ce dernier voyageait en van, en Iran, et partageait ses photos sur les réseaux sociaux. Après avoir fait voler un drone au-dessus d'un parc, il était arrêté par la police, et accusé d'espionnage. À ses côtés aujourd'hui, Bernard Phelan, 64 ans, franco-irlandais, arrêté en Iran le 3 octobre 2022, consultant en tourisme, il travaillait en Iran lorsqu'il est accusé de fournir des informations à des pays ennemis. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, X. Boucher