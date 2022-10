Iran : la jeunesse ne cède rien

C'est à une heure de grande écoute que la télévision d’État a été piratée. La scène s'est déroulée dans la soirée du 9 octobre. Alors qu'ayatollah Khomeiny s'exprimait, est apparu sur l'écran le visage de la figure sacrée du régime iranien, détourné et ciblé : "Rejoignez-nous et rebellez-vous", peut-on lire sur l'écran, avant que le présentateur crispé ne puisse reprendre l'antenne. Au même moment dans les rues iraniennes, les manifestations étaient encore lourdement réprimandées. Sur une vidéo amateure, une jeune femme est à terre. Plus loin, un homme est abattu dans sa voiture. Des atrocités qui ne parviennent pas à étouffer le bruit de la contestation. Ce week-end, le président iranien pensait arriver en terrain conquis dans cette université plutôt religieuse. Mais les élèves urbains très éduqués sont révoltés. Comme nous le confirme une étudiante, jointe par téléphone. "Cela fait plus de 30 ans que ce régime nous fait souffrir. On n'en peut plus, on veut juste en finir", lance-t-elle. En Iran, la mort de Masha Amini, a réveillé la colère d'une jeunesse oubliée. TF1 | Reportage C. Colin, A. Conil, S. Cherifi