Iran : le régime lâche du lest

La contestation continue de s'étendre en Iran jusque dans le sud-est du pays, pourtant, très conservateur. Avec des slogans radicaux, la rue a-t-elle remporté une bataille ? Le pouvoir iranien vient d'annoncer le réexamen parlementaire du port du voile et l'abolition de la très décriée police des mœurs. Même le président, avec prudence, a semblé faire un geste d'ouverture. Pourtant, les protestataires restent extrêmement méfiants après deux mois et demi de violence qui ont fait entre 300 et près de 450 morts selon les sources et entraîner des milliers d'arrestations. Cette semaine, un homme de 27 ans a été enterré. Il avait été abattu par la police, alors qu'il célébrait par défi, comme des centaines d'autres, la défaite de l'équipe nationale de football à la Coupe du monde. La rébellion a très vite dépassé le cadre du voile islamique. Négligence des minorités ethniques, atteintes environnementales et surtout marasme économique, sont reprochés pêle-mêle aux dirigeants. Symbole de l'exaspération : des vidéos qui pullulent sur les réseaux sociaux, dans lesquelles, des activistes s'en prennent de plus en plus ouvertement et violemment aux Mollahs. TF1 | Reportage O. Santicchi