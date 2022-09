Iran : les manifestations contre le régime font au moins 35 morts

L'Iran a vécu une nouvelle nuit de manifestations. "Que la religion aille se faire voir !", scande la foule. Dans les rues, on crie "mort au dictateur". Les opposants enflamment même des symboles du pouvoir. Ce sont là les signes d'une colère aussi forte que dangereuse en Iran. Plusieurs images montrent les forces de l'ordre tirer en direction de la foule avec des armes à feu. La répression est absolue. Plusieurs dizaines de manifestants auraient été tués depuis le début des manifestations, il y a neuf jours. Pour freiner la contestation, le gouvernement a coupé Internet dans le pays. Vendredi, il y a aussi eu plusieurs contre-manifestations. Elles ont été organisées par le pouvoir, d'après les journalistes. Ici, les manifestants soutiennent les autorités et défilent en invectivant les vieux ennemis : Israël et les États-Unis. Le discours habituel du pouvoir qui n'arrive pas à couvrir celui des contestataires. Les opposants ne remettent plus le voile en question, mais tout le régime. Ils l'assurent, il ne s'arrêteront qu'une fois le régime en place renversé. TF1 | Reportage F. Litzler, J.B. Robert, T. Vartanian