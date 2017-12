Iran : deux personnes ont été tuées lors des manifestations

Depuis le 28 décembre 2017, les protestations se sont multipliées dans plusieurs villes d'Iran contre les difficultés économiques et contre le régime politique. Deux personnes ont été tuées lors de heurts et des dizaines de manifestants ont été arrêtés. Les autorités iraniennes accusent les Saoudiens d'être à l'origine de cette crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.