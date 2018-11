Iran : les sanctions américaines contraignent les entreprises françaises à quitter le pays

La France va subir dès lundi 5 novembre 2018 les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran. Depuis l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, les entreprises françaises s'y étaient largement installées. La France est même devenue le neuvième fournisseur du pays avec des exportations qui pesaient un milliard et demi d'euro en 2017. Mais cela risque de changer. Donald Trump menace tous ceux qui commerceraient avec les Iraniens. Et à Téhéran, nos compatriotes se préparent déjà au départ. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.