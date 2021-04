Irlande du Nord : Belfast ébranlée par des émeutes à cause du Brexit

Les émeutes ont failli virer aux drames. Plusieurs cocktails Molotov sont lancés dans un bus à Belfast. C’est le dernier incident d’une semaine d’affrontement entre la jeunesse pro-britannique et les forces de l’ordre. Près de 70 % de policiers blessés. Ces violences rappellent les heures sombres du conflit entre unionistes et séparatistes qui avaient duré près de 30 ans en Irlande du Nord. Pour beaucoup, ce sont les conséquences du Brexit qui provoquent ces heurts. D'après l'accord passé avec l'Union européenne, les contrôles de marchandises n'ont pas lieu à la frontière avec l'Irlande, mais sur la côte Est en territoire britannique. Les unionistes protestants y voient une séparation inacceptable avec la mère-patrie. Pour les républicains catholiques, c'est une raison supplémentaire pour rejoindre l'Irlande. Les douaniers chargés des contrôles au port de Belfast ont été menacés physiquement. Le commerce a également ralenti et les premières pénuries ont commencé dès le mois de janvier. Pour faire face à cette situation, Londres promet de lancer des négociations rapides. Beaucoup ont en effet peur que ces émeutes se transforment en affrontement direct entre les deux communautés religieuses.