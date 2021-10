Irlande, la conquête de l'Ouest

Caressée par l'air océanique de la côte qui n'est jamais loin en Irlande, la rivière Moy nous fait entrer sur l'île d'émeraude. Ces eaux, sans y paraître, recèlent un trésor. Près de 10 000 saumons remontent le courant chaque année vers Ballina, la capitale des pêches miraculeuses. Ici à l'endroit où l'eau de source rencontre la marée, les prises sont très nombreuses. Il y a ceux qui observent à distance le spectacle quotidien et les passionnés qui ne s'en lassent pas. L'Irlande a été une terre longtemps pauvre que ses habitants quittaient pour une vie meilleure. Il est aujourd'hui comme un Pays de Cocagne que chacun n'en finit plus de redécouvrir. Et puis, il y a une rencontre, par hasard, avec Des Cefferkey, un joueur de flûte traditionnelle. Partons maintenant au Connemara, le pays des traditions ancestrales et d'une langue multimillénaire. Que ce soit sur les devantures des maisons ou simplement en échangeant quelques mots avec les passants, tout indique que la première langue ici n'est pas l'anglais, mais bien l'irlandais.