Irlande : le berceau d'Halloween

Sommes-nous en terrain hostile ? Dans la campagne irlandaise, au cœur de Dublin, dans chaque petite ville, l'esprit d'Halloween est partout et depuis plusieurs jours déjà. Une manière festive de rentrer en communication avec les morts. Cette tradition serait née dans cette ville. Leurs ancêtres celtes leur ont laissé cet héritage. Tout aurait commencé, il y a 2 500 ans sur la colline de Tlachtga. Un grand festin était organisé pour célébrer le Nouvel An celte, le 31 octobre, juste avant les inquiétantes nuits d'hiver. Le décor colle si bien aux légendes. Les Irlandais en raffolent comme celle de Jack O' Lantern. Aujourd'hui représenté sous la forme d'une citrouille. Un fermier vend 20 000 citrouilles en octobre, une activité incontournable à vivre en famille. Elles s'exposent devant les maisons et dans les écoles. Évidemment, cette fête prend tout son sens à la nuit tombée, surtout un soir de pleine lune. Ce week-end, c'est même ouvert un festival où tout tourne autour d'Halloween, d'un parcours lugubre en pleine forêt, à de nombreux spectacles poétiques. Le château de Slane en toile de fond pour mêler l'histoire à la légende, symbole de cette Irlande si fière de son folklore, de son patrimoine et de ses racines celtiques.