Irlande du Nord : une frontière invisible et pourtant très sensible

Les futurs accords commerciaux entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe font partie des points sensibles du Brexit. Une situation qui aura probablement des conséquences politiques en Irlande. Dans ce pays, tous craignent le retour de la frontière physique entre le nord et le sud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20 du 24 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.