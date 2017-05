IRM du futur : un aimant géant pour observer le cerveau comme jamais  

Ce mastodonte de fabrication française, de 5 mètres de haut et de large, est tout simplement le plus gros aimant jamais fabriqué au monde. Et le voilà qui s'élance pour 10 jours de convoi exceptionnel jusqu'au Commissariat à l’énergie atomique où il est attendu avec émotion. Et pour cause : la machine est faite pour observer le cerveau humain comme jamais auparavant, grâce à son champ magnétique hors norme qui permettra de réaliser des images 100 fois plus précises que celles issues de nos équipements actuels.