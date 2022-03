Irpin : la vie sous les bombes

La fumée de l'explosion est encore visible et d'autres obus tombent encore. Les tirs de mortiers viennent de frapper pile devant nous, au milieu de la route. Nous sommes tapis au sol. Les explosions continuent tout autour de nous. Un des obus a frappé un bâtiment, nous étions juste en dessous. Par miracle, nous n'avons rien. Au coin de la rue aussi, une famille a eu beaucoup de chance. "On attendait un bus d'évacuation, mais là, il ne va pas venir", se plaint le père de famille. Le bus est finalement arrivé. Nous avons traversé quelques secondes d'enfer, mais les habitants d'Irpin, eux, ils y sont plongés depuis une semaine. Peu avant l'attaque, nous avons croisé deux hommes. "J'habite dans un immeuble là-bas. Les trois étages du dessus ont été détruits. L'immeuble d'à côté a été complétement pulvérisé", témoigne l'un d'eux. Résignés et dignes, ils vivent sur un champ de bataille, mais refusent de partir. À la sortie de la ville, ils sont des milliers à fuir, en n'emportant que le minimum. Derrière eux, les bombes continuent de tomber. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar, S. Zaharenko