Irpin : le système D dans une ville assiégée

Nos envoyés spéciaux ont assisté à des tirs nourris à l'entrée d'Irpin. Un soldat vient aider un riverain qui a des difficultés à se déplacer. Les bombardements ont retenti toute la matinée. Ici pas d'eau, pas d'électricité. Depuis plus d'une semaine, un habitant s'est fabriqué son propre refuge. Une batterie de voiture pour avoir un peu de lumière. Malgré les bombes, une grand-mère a décidé de rester pour s'occuper au quotidien de son fils handicapé. Dans la ville, des snipers russes sont infiltrés. Les soldats ukrainiens avancent mètre par mètre. Ce qui n'empêche pas des voisins de se ravitailler en eau, quitte à traverser la ville pour y arriver. Malgré la situation chaotique aux portes de Kiev, certains volontaires s'organisent pour donner de la nourriture à ceux qui n'en ont plus depuis quelques jours. Et cela veut dire emprunter des routes de plus en plus dangereuses. Leur camionnette s'arrête sur un pont coupé en deux. Des denrées alimentaires transitent avec les moyens du bord pour être ensuite acheminé de l'autre côté. L'un des volontaires témoigne que "C'est dangereux à chaque fois, hier du côté de ce pont vers Kiev, ils nous ont bombardés. On a dû se jeter par terre et attendre. Chaque jour, on peut y passer. Mais c'est important de livrer de la nourriture pour notre peuple ukrainien", affirme-t-il. Ce soir, en raison des combats, le maire d'Irpin interdit aux journalistes de se rendre sur place. TF1 | Reportage F.X. Ménage, F. Petit, S. Iorgulescu