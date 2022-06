"Irréductible" : la dernière comédie déjantée de Jérôme Commandeur

Sécurité de l'emploi, avantages en tout genre, Jérôme Commandeur, dans le rôle de Vincent, mène sa vie rêvée de fonctionnaire jusqu'au jour où il est muté en représailles aux quatre coins du monde. Nous nous sommes rendus sur le tournage, alors que le héros se voit confier une mission improbable. "Je suis muté au Groenland pour venir anesthésier des ours et protéger les chercheurs des attaques d'ours sauvages. Sauf qu'avant, j'étais au zoo et forêt à Limoges. Du coup, il y a un grand écart pas très fameux pour moi", raconte l'acteur et réalisateur. Pour son deuxième film en tant que réalisateur, Jérôme Commandeur s'offre une balade autour du monde. Pour travailler confortablement, il a construit la plupart des décors en studio en banlieue parisienne. Du pôle Nord au pôle Sud, Jérôme confronte son personnage et ses privilèges aux pires vicissitudes. Choc des cultures garanti ! TF1 | Reportage S. de Vaissière, S. Maloiseaux