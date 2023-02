Irrigation ancestrale : retour aux sources en Espagne

En plein cœur de l'Estrémadure, c'est une eau bénite, providentielle, et surtout gratuite, que cet agriculteur fait couler dans ses champs chaque matin. Cette eau est déviée directement depuis la montagne grâce à des canaux d'irrigation millénaires appelés "acequias". Ils ont été creusés dès le huitième siècle par les Arabes, qui dominaient alors la péninsule. Jesus Vallero, ouvrier agricole à la retraite, guide aujourd'hui un groupe d'une dizaine de villageois pour remettre un canal en service. "C'est le système d'irrigation le moins cher et le plus respectueux de l'environnement qui ait jamais été créé", lance-t-il. Quelques pierres sont déplacées pour dévier légèrement l'eau de cette rivière, et lui permettre de s'écouler dans le canal. En contre-bas, Juan Manuel, agriculteur, cultive des légumes, des céréales et des agrumes sur 6 000 mètres carrés. En Espagne, ces canaux ancestraux parcourent des dizaines de milliers de kilomètres. Seule une petite partie est encore en fonctionnement aujourd'hui. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque