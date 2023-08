Isabelle Aubret : "c'est beau la vie !"

Vieillir, ce n'est pas forcément devenir vieux dit-elle. Près de 70 ans après ses débuts, Isabelle Aubret s'est offert son premier saut au parachute. Une balade dans les nuages, avec quelques trentenaires. Elle est décidée quand un ami lui parle de sa passion pour la pratique. Son cardiologue et son médecin consultés, la voilà comme un oiseau au dessus de la Provence. L'interprète de Jean Ferrat à 4 000 mètres de haut, en chute libre pendant 50 secondes. "On sent le vent, et au moment où on ouvre le parachute, c'est le bonheur total. C'est le calme, c'est un rêve !", s'exprime-t-elle. Isabelle Aubret qui chante Ferrat, Aragon et Brel, dit aussi que rien n'est jamais fini. "Mon état d'esprit, c'est d'être vivant, d'avoir envie, toujours ,de quelque chose, et moi, j'ai toujours envie de quelque chose ! J'ai l'impression que demain, on peut m'offrir une comédie musicale et que je serais à la hauteur pour chanter". Celle qui a commencé à l'usine comme son père dans les années 40, prépare un spectacle sur sa vie, parce que s'est dit-elle, celle qu'elle connait le mieux. TF1 | Reportage G; Bellec, L. Outtier, S. Deshaies