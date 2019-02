Isère : des autoroutes fermées en raison de la tempête de neige

L'Isère, c'est des lacs gelés et des paysages aux allures de Grand Nord. Mais c'est également des autoroutes désertes fermées à la circulation. Une tempête de neige et de violentes bourrasques se sont abattues sur le département la nuit du 2 février 2019. Hormis quelques voitures piégées dans la neige, aucun dégât important n'a été déploré. Par ailleurs, 1 000 foyers sont privés d'électricité. La seule consigne à suivre est de ne pas se déplacer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.