Isère : des entraînements pour les pilotes de bateaux

Dans un lac artificiel de cinq hectares en Isère, des pilotes de bateaux du monde entier viennent s'entraîner aux scénarios les plus complexes. Ils ont pour objectif d'acquérir les bons réflexes. Pour une bonne simulation, tout a été reproduit à l'identique, à échelle réduite, les bateaux, mais aussi les mers du globe. Ce lac est un des sept au monde a proposé ce type d'entraînement.