Islande : le dernier sanctuaire des renards blancs

L'Islande est l'un des derniers sanctuaires des renards polaires, le seul endroit de la planète où leur population a augmenté ces dernières décennies. Le réchauffement climatique pousse ces animaux à se réfugier dans les fjords, loin de toute activité humaine. On y compte 6 500 de ces bêtes qui vivent en totale liberté, sans craindre leurs prédateurs naturels comme le loup ou l'ours.