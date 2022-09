Islande : une énergie gratuite... et un bilan carbone désastreux

Pour Jules Verne, cette immense montagne de glace était le centre de la terre. Ses caves glacières au reflet bleuté, ses volcans toujours en activité, attirent chaque année deux millions et demi de visiteurs. Pour les Islandais, c'est la promesse d'une énergie gratuite. Grâce à la géothermie et à l'hydraulique, 100% de l'électricité islandaise est d'origine naturelle. Cette usine ne se contente pas de collecter, à quelque 2 000 mètres sous terre, de l'eau chaude et de la boue, pour produire de l'énergie. Mais elle capture également le gaz carbonique et le transforme en pierre. C'est un procédé unique au monde. Et comme souvent, en Islande, la nature sert d'exemple au monde, cela s'appelle le Biomimétisme. À lui seul, le sous-sol islandais pourrait stocker sous forme de cailloux, l'équivalent d'une dizaine d'années d'émissions de carbone. Mais ce procédé, qui permet de stocker quelque quinze mille tonnes de CO2 par an, est aussi très critiqué, pour sa grande consommation en eau. L'Eldorado vert islandais aurait donc une face cachée ? Conséquences de l'essor du tourisme et de l'implantation d'usines métallurgiques, l'Islande est, avec seulement trois habitants au kilomètre carré, l'un des tout premiers émetteurs de gaz à effet de serre en Europe. Dotée d'une nature et d'une énergie exceptionnelle, le centre de la terre, chère à Jules Verne, n'échappe donc pas à un défi désormais planétaire : vivre mieux, avec moins. TF1 | Reportage C. Oberdorff, D. Guersan, M. Lukasiak