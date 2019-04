Islande, une terre de glace

Le Vatnajökull est le plus grand glacier d'Islande avec une superficie de 8 300 kilomètres carrés, et un épaisseur avoisinant les 1 000 mètres à certains endroits. Il abrite d'immenses grottes de glaces et des sculptures entièrement naturelles. Cependant, il perd petit à petit du terrain. En 2018, il a reculé de 700 mètres et son épaisseur a diminué de 20 mètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.