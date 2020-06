Isolation thermique : le frein du coût de la rénovation

Dès ce lundi, les membres de la Convention citoyenne pour le climat transmettront 149 propositions à Emmanuel Macron. Parmi les plus marquantes, il y a la réduction de la vitesse de 130 à 110 km/h sur l'autoroute, le renoncement à tout nouvel aéroport, et la création de la notion d'écocide, un crime écologique à traduire dans le droit français. Les participants ont aussi demandé l'isolation des bâtiments et de ce qu'ils ont appelé "les passoires thermiques". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.