Isolement en Ehpad : "C'est une tragédie, on est à la limite de l'humanité", selon le Dr Serge Hefez

Pour le Dr Serge Hefez, psychiatre, priver les familles de l'accompagnement de leurs parents atteints du Covid-19 dans les Ehpad est une "grave erreur psychologique". "Même au nom d'une maladie, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus", a-t-il affirmé. Ayant lui-même perdu sa mère récemment, il a mesuré à quel point le fait de pouvoir accompagner les personnes âgées dans leurs derniers moments fait partie de notre humanité commune.