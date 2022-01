Isolement : pourquoi de nouvelles règles ?

Et vous ? Avez-vous tout saisi ? Nous avons lu ensemble les nouvelles règles d'isolement. Pour les comprendre, il faut bien s'accrocher. Nous vous aidons à faire le point. Qu'est-ce qui va changer ? L'isolement ne dépendra plus des variants, mais de votre vaccination. Premier cas de figure : votre pass sanitaire est à jour ou vous avez moins de 12 ans. Si vous êtes positif, vous serez isolé sept jours. Il sera de cinq jours si au bout du cinquième, vous réalisez un test négatif. Si vous êtes cas contact, pas d'isolement, mais vous devrez vous faire dépister. Deuxième scénario : vous n'êtes pas vacciné ou votre pass sanitaire n'est plus à jour, car il vous manque votre rappel par exemple. Si vous êtes positif, l'isolement sera de dix jours. Il sera de sept jours si vous réalisez alors un test négatif. Sept jours également si vous êtes cas contact. Si vous êtes déjà à l'isolement, ce nouveau système s'applique pour vous aussi dès demain. Dans quel but ses règles évoluent-elles ? D'abord, pour éviter la paralysie du pays. Les cas contacts sont des millions chaque semaine et devaient jusqu'alors tous rester chez eux. Certains restaurateurs respirent un peu. Leur quotidien était devenu un casse-tête. D'autant que raccourcir l'isolement est justifié pour le Pr Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord), car nous savons davantage aujourd'hui sur Omicron. " On s'est rendu compte que finalement même si sa transmissibilité était plus importante sa gravité pouvait être moins importante. Donc, le fait de changer les conditions d'isolement est un élément qui a un sens et à la fois scientifique et à la fois économique", explique-t-il. Exception sera faite pour les soignants qui pourront dans certains cas venir travailler même contaminés, s'ils n'ont pas ou peu de symptômes. TF1 | Reportage M. Verron, A. Malavaud