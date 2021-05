Israël cible un immeuble abritant des médias à Gaza

À Ashkelon, ce dimanche après-midi tranquille ne va plus durer longtemps : le hurlement des sirènes retentit. Des roquettes se dirigent vers la ville. Les personnels et les passants courent dans l'abri le plus proche. La plupart des roquettes sont détruites en vol par l'armée israélienne, mais pas toutes. L'une d'elles a touché le quartier dans lequel nous nous sommes rendus. Une synagogue a été touché. La roquette a traversé le toit et fait un trou dans le plafond. Aucune victime n'est à déplorer. Lors de l'impact, le bâtiment était vide. Aux missiles palestiniens, répondent les bombes israéliennes. Dans leur viseur aujourd'hui, la maison du chef du Hamas à Gaza a été détruite. On ignore s'il était à l'intérieur. Autre cible, un immeuble abritant les bureaux de deux médias étrangers à Gaza, un américain et un qatari. Une heure avant la destruction, les journalistes sont prévenus de la frappe par l'armée israélienne et doivent évacuer. Plusieurs familles vivaient dans le bâtiment. Elles ont évacué, mais le délai a été trop court pour sortir le reste du matériel audiovisuel. Le propriétaire de l'immeuble a tenté d'obtenir un délai. Mais au téléphone, un officier de l'armée israélienne a refusé.