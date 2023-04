Israël : la crainte de l’embrasement

Autour de la carcasse du véhicule, la police israélienne commence les investigations. Quelques minutes plus tôt, cette voiture fonce sur une piste cyclable du front de mer de Tel-Aviv, fauche plusieurs passants et fait un tonneau. Le conducteur est finalement abattu par la police. Dans cet attentat, un touriste italien de 36 ans a perdu la vie. Cinq autres personnes sont blessées. Par ailleurs, quelques heures auparavant, en Cisjordanie, deux femmes israélo-britanniques sont tuées par balles dans une autre attaque. C'était une journée sanglante en Israël après une semaine de violences. Mercredi soir, des centaines de Palestiniens décident de passer la nuit à la mosquée Al-Aqsa et se barricadent. La police israélienne les déloge de force. Face aux mortiers de feux d'artifice tirés par les Palestiniens, les forces de l'ordre répliquent avec des lacrymogènes et des coups de matraque. En tout, 400 personnes ont été arrêtées en plein ramadan. Jeudi, 34 roquettes sont tirées en direction d'Israël. Elles sont lancées par des factions palestiniennes depuis le Liban. Immédiatement, l'État hébreu riposte avec son aviation. Une nouvelle escalade est aujourd'hui encore redoutée. TF1 | Reportage J. Garro, T. Leroy