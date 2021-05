Israël-Palestine : d’où vient l’arsenal militaire du Hamas ?

Les missiles sont les principales armes utilisées par le Hamas pour frapper Israël. En trois jours, plus de 1 700 projectiles ont été lancés, de plusieurs tailles et puissances. Jeudi, l'organisation islamiste palestinienne a dévoilé une nouvelle arme dans une vidéo de propagande : un missile avec une portée de 250 km. Une distance qui n'est jamais atteinte par les armes du Hamas. Hier, ils l'ont utilisé pour la première fois. "Nous avons visé l'aéroport de Ramon, un lieu souverain et important d'Israël. Désormais, le pays entier avec tous ses aéroports et institutions est devenu à la portée des missiles de notre résistance", précise Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas. Les renseignements israéliens estiment que le Hamas dispose d'un arsenal de 30 000 missiles. Ils arrivent maintenant à les lancer de manière simultanée pour essayer de saturer la défense antiaérienne israélienne. Les armes sont pour la plupart fabriquées sur place, directement dans la bande de Gaza. "Le Hamas dispose de sa propre ligne de production de roquettes et de missiles. Il teste en permanence leurs précisions et améliore aussi les charges explosives", explique David Khalfa, chercheur associé - Center For Peace Communications, New York (États-Unis). Mais comment le Hamas, enclavé à Gaza et soumis à un blocus israélien, trouve-t-il tout l'équipement nécessaire ? En fait, trois pays lui fournissent du matériel et des armes : la Libye, la Syrie et l'Iran. Pour contourner le blocus, le matériel est soit caché dans des bateaux de pêche, soit passé par des tunnels sous la frontière entre l'Égypte et Israël. Même si plusieurs ont été détruits ces dernières années, les tunnels restent l'une des principales armes du Hamas. Au sol, les combattants disposent de nombreuses armes antichar.