ISS, cosmonautes russes aux couleurs de l'Ukraine

Lorsque l'écoutille liant la station au vaisseau Soyouz s'est ouverte vendredi soir, les trois cosmonautes russes sont apparus dans une tenue de couleur plutôt inhabituelle : jaune et bleue. Immédiatement, la question s'est posée s'il s'agissait d'un soutien affiché à la cause ukrainienne en arborant la couleur de son drapeau. En effet, les raisons de la couleur n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Ce sont les couleurs de l'institut technique de Bauman-Moscou, dont sont issus les trois hommes. Les combinaisons sont d'ailleurs préparées depuis des mois, bien avant le début du conflit. Mais la coïncidence a sauté aux yeux de tout le monde. Les équipages ne peuvent pas officiellement prendre position. L'espace est le dernier endroit où la coopération internationale se maintient. Actuellement, cinq Russes, quatre Américains et un Allemand séjournent dans la station spatiale. Toutefois, une question demeure sur la prochaine rotation d'équipages prévue le 30 mars prochain. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Kherraji