Istanbul, dans les pas de Pierre Loti

En 1876, mouillant au pied dans cette cité appelée Constantinople, Pierre Loti décrivait une incomparable silhouette de film. Je descends sur le quai, happé par le brouhaha et l'odeur du maïs et des sardines grillés. J’emprunte le pont de Galata longeant les dizaines de pêcheurs amateurs. De jour comme de nuit, ils se relaient à la rambarde, comme un trait d'union sur la Corne d'Or. Je pense à Loti, à ses premières photographies, à ce bras de mer pénétrant la terre qu'il aimait observer depuis le café, dans le pauvre quartier des Youpes. Je descends la colline, le cimetière est comme un village où cohabitent les chats, les roses, les papillons et les défunts. Loti aimait les lieux secrets. De nos jours, il aurait rendu fou les taxis. Le mien a du mal à trouver le lieu que vient de lui soumettre Alain, un spécialiste de Pierre Loti de passage à Istanbul. Errant le soir, je me laisse guider par une mélodie. Et celle-ci, contre toute attente, va révéler tout l'esprit d'Istanbul. Des paroles turques sur un air de Bossa Nova au pied de minaret. La musique, dans cette ville carrefour qu'aimait passionnément Loti, semble glisser sur les eaux du Bosphore. TF1 | Reportage S. Renouil, T. Leroy, B. Efe