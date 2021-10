Italie : des skieurs… en herbe

Combinaison, casque vissé sur la tête, chaussures de ski aux pieds, mais pas de neige à l'horizon. On skie toute l'année sur l'herbe. Ici, les vertiges de la glisse s'apprécient sur piste verte. Été comme hiver, peu importe les saisons, pourvu qu'il y ait de l'herbe sur les pentes et sur les chenilles. Chaque matin à Turin, des dizaines de skieurs amateurs partent à l'assaut des pistes. Depuis le centre-ville, à peine dix minutes de trajet, 2 € le ticket de bus. Le ski sur herbe, tradition familiale chez les Tomas i depuis cinq générations. Ce jour-là, le terrain de jeu offre une vue imprenable sur les sommets du Piémont. Condition idéale pour Federico, 15 ans. Avec ces chenilles, impossible de freiner. Difficile de s'arrêter comme en chasse-neige. Voilà pourquoi, une heure de ski sur herbe équivaut à quatre heures d'effort sur la neige. Pour rejoindre le haut de la piste, pas de tire-fesse. Une simple corde reliée à un moteur suffit. 7 € la remontée mécanique, le prix du grand frisson sur tapis vert. Depuis quelques années, ce ski des villes séduit de nombreux Turinois, de ceux qui n'ont jamais glissé sur la neige, aux champions en quête de vitesse et de nouvelles sensations.