Italie : le fantôme de Mussolini ressurgit

Le score de l'extrême droite est l'un des enjeux de ce scrutin de 2019. Cela vaut pour l'Hexagone et pour de nombreux pays européens. En Italie, les populistes sont déjà au pouvoir. Dans ce contexte, un patronyme raisonne de façon tout à fait particulière, celui de Mussolini. Sa famille se rappelle aux souvenirs des électeurs avec une certaine nostalgie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.