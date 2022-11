Italie : glissement de terrain meurtrier

C'est l'image impressionnante d'une voiture emportée par une rivière de boue, de débris de morceaux d'arbres. C'est toute une ville qui se retrouve dévastée et ensevelie ce samedi matin. Après des pluies torrentielles, des glissements de terrain ont surpris les habitants de Casamicciola, une commune du nord de l'île d'Ischia, une île volcanique située au large de Naples. En quelques minutes, ce quartier a été brusquement englouti sous d'énormes torrents de boue. Des voitures emportées ici et là, d'autres recouvertes par plus d'un mètre de terre mouillée. On ne voit plus les routes, on ne voit plus les trottoirs. Il y a encore quelques heures, ici, des voitures empruntaient cette voie qui descend jusqu'à la mer. Maintenant, elle n'existe plus. Huit personnes sont mortes et d'autres sont encore portées disparues. Les pompiers demandent aux habitants de ne pas sortir de chez eux pour le moment afin de ne pas entraver les opérations de secours. TF1 | Reportage L. Boudoul, M. Kherraji