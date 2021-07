Italie : le retour en grâce de la cafetière Moka

La cafetière Moka est sans doute l'un des emblèmes de l'Italie. Le rituel est bien rodé chez Fabio. "Quand je dépose le café, je ne le tasse jamais", dit-il. Chaque matin, ce Romain fait chanter sa cafetière, achetée 25 euros. Dans son appartement, il a déposé un vieux modèle sur son étagère. "C'est la cafetière de ma grand-mère. Elle doit avoir 65 ou 70 ans. J'ai voulu la garder parce que je suis attaché. C'est un morceau d'histoire", raconte-t-il. Elle n'est plus toute jeune la Moka. Pour connaître son histoire, nous avons rendez-vous au siège de l'entreprise où est né le concept en 1933. "Voici la première Moka. C'est Alfonso Bialetti qui l'a inventé. Pour la dessiner, il s'est inspiré des jupes des femmes des années 30", explique Elisa Albanese, directrice marketing de Bialetti. À cette époque, la Moka est une petite révolution. Le percolateur du bas arrive en format réduit dans les foyers italiens. Son goût unique repose sur un fonctionnement très simple. Plus de 300 millions d'exemplaires se sont vendus. La petite cafetière est aujourd'hui partiellement produite en Europe de l'Est. Seul son assemblage est assuré en Italie, toujours selon le même procédé. C'est ce qui explique à la fois son succès et l'essoufflement de ses ventes ces dernières années, car quand on a une cafetière, on ne rachète plus. Alors l'entreprise s'est diversifiée. Elle produit désormais son propre café. Voilà comment la Moka entend garder sa place dans la cuisine des Italiens. Le confinement lui a donné un petit coup de pouce. L'essor du télétravail rime avec plus de café préparé à la maison. Cinq millions de cafetières ont été vendues en 2020, deux millions de plus qu'il y a trois ans.