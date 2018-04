Italie : deux tours végétalisées poussent en pleine ville à Milan

À Milan, en Italie, des sortes de forêts verticales poussent en plein centre-ville sur deux tours d’habitation. Aussi belles qu'utiles, ces bâtiments totalement végétalisés ont été dessinés par l'architecte Stefano Boeri. Ils ont reçu en 2015 le titre de l'immeuble le plus beau et le plus innovant au monde. Ces tours sont des projets expérimentaux. Il faudra encore plusieurs années pour en mesurer les effets sur l'environnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.