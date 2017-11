Italie : une femme a été violée et séquestrée durant 10 ans dans une cave insalubre

En Italie, une jeune femme roumaine de vingt-neuf ans a été violée et séquestrée durant dix ans dans une cave insalubre. Elle a donné naissance à deux enfants issus des viols commis par son ravisseur. Arrêté par la police italienne, le bourreau présumé est poursuivi pour violences familiales, esclavage, agressions sexuelles et viols. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.