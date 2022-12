Itinéraire de l'assaillant : y a-t-il eu des défaillances ?

Après la perquisition à son domicile et les premières auditions, le profil du tireur présumé commence à se dessiner. Il se nomme William M, il a 69 ans et de nationalité française. Il est né à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et c'est un conducteur de train à la retraite. Il avait déjà été condamné deux fois, notamment pour violence avec arme. Il venait de passer un an en détention provisoire. Pourquoi a-t-il été libéré ? En 2021, il était poursuivi pour avoir agressé plusieurs personnes avec un sabre dans un camp de migrants. D'après la loi, au de là d'un an de détention provisoire, le suspect devait être relâché en attendant son procès. Cependant, à sa sortie de prison, William M avait un certain nombre de règles à respecter. Le contrôle judiciaire a-t-il failli ? Il avait interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Mais les vérifications par les forces de l'ordre ne sont pas systématiques. Il devait également se soumettre à une obligation de soins psychiatriques. Il a été libéré il y a une dizaine de jours. C'est trop peu pour mettre en place ce suivi. Était-il fiché ? William M n'était pas suivi par les services de renseignement et n'appartient à aucune mouvance extrémiste. Les enquêteurs tenteront d'éclaircir son passage à l'acte après son hospitalisation en psychiatrie. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Maviert, Q. Danjou