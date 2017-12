Comment maîtriser l'art de se coiffer ?

Quelle coiffure porter pour les fêtes de fin d'année ? Certaines d'entre nous s'en préoccupent déjà. Lauren Clerc, une bloggeuse spécialiste des cheveux au naturel, teste des dizaines de produits et partage ses conseils avec ses 2 500 abonnés. Elle fabrique des soins avec des produits naturels. Guêpes & Papillons, une boutique de luxe consacrée aux cheveux remet au goût du jour le chic de la coiffure de la belle époque avec des accessoires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.