J-1 avant la rentrée

Les grandes vacances sont terminées. La rentrée scolaire des écoliers, collégiens et lycéens aura lieu le lundi 2 septembre. Plus de douze millions d'élèves vont reprendre les cours. Entre excitation et appréhension, suivez les derniers préparatifs et mise au point de quelques familles dans le reportage ci-dessus.