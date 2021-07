J.O. de Tokyo : première médaille française avec le Judo

Les J.O. sont parfois une histoire de combat. Mais pour les Français ce samedi matin, c'est surtout une histoire de joie. Luka Mkheidze, 25 ans, pleure de fatigue et d'euphorie. Il vient de remporter la première médaille tricolore de ces Jeux olympiques d'été, en judo, catégorie moins de 60 kilos. Impossible de parler, seulement des larmes pour s'exprimer. La délégation française est lancée. Pourtant côté tricolore, la matinée a été jusque là bien mitigée, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau ambiance. L'enceinte du tournoi de basket trois contre trois a beau être en plein air mais seuls les officiels et quelques journalistes sont autorisés à entrer. On aperçoit notamment la Première dame des Etats-Unis, Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer, mais pas de spectateur pour ce match perdu par les Françaises contre les Américains. Les vibrations existent bien, mais il faut s'éloigner de la capitale. C'est ainsi que l'Equatorien, Richard Carapaz a remporté l'or à l'épreuve masculine de cyclisme sur route devant une foule dense près du mont Fuji. Ici, en plein air, un petit nombre de spectateurs reste autorisé.